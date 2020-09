Lørdag aften er der mulighed for at høre nogle af David Bowies allerstørste hits.

Bowie-coverband i Vershuset

Det danske band Best of Bowie har været aktive i mange år og har spillet på både store og små scener i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge. Bandet hylder og fortolker ikonet David Bowie og hans store sangskat - så tæt på man kan komme, selv om man ikke er David Bowie.

Nu er de klar til at optræde i Næstved, når de lørdag aften lægger vejen forbi Vershuset. Der er stadig billetter til koncerten, hvor dørene åbner klokken 20. Best Of Bowie dækker hele David Bowies karriere og store alsidighed.