Bornholm giver sikker grund under fødderne

Næstved - 15. juli 2021 kl. 14:02 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Det var egentlig strafferetten, der havde fanget den unge jurastuderendes interesse, men et ophold i et engelsk ungdomsfængsel fik hende på andre tanker. Pludselig så hun, hvad jura kan og navnlig ikke kan, og den sociale profil blev skærpet.

- Jura er rigtig god til at tildele straf, men ikke god til at hjælpe, når straffen er udstået, siger Rie Perry.

Hun har de seneste fire år været kommunaldirektør i Næstved Kommune, og torsdag runder hun 50 år.

Mere om forbrydelse og straf senere.

England i skyggen Der var egentlig ikke noget, der indikerede, at fiskerdatteren fra Neksø skulle blive akademiker - hun er stadig den eneste i familien, der er gået den vej - men når hun har sat sig noget i hovedet, så går hun benhårdt efter det.

- Jeg skulle væk fra øen og sikre mig en fremtid, siger hun, og som 18-årig var hun i København og indrulleret på juarastudiet.

Det lyder måske meget målrettet, men, at det blev jura, er faktisk lidt af en tilfældighed - psykologi og samfundsfag stod også på listen, men juraen vandt.

- Da jeg havde gået der et stykke tid, tænkte jeg: Hold nu fast, hvor er jura kedeligt, siger hun og griner. Artikel fortsætter under billedet.

Rie Perry er født og opvokset på Bornholm. Nu bor hun i Sorø sammen med sin mand, som hun har importeret fra sit elskede England. Privatfoto

Hun holdt fast, men da hun havde taget sin bachelor, var det tid til et pusterum, og gennem en bekendt kom hun i praktik i et ungdomsfængsel i Manchester.

I England sætter man børn helt ned til 10 år i fængsel, og der sad børn, der havde begået de værst tænkelige forbrydelser - mord, voldtægt og brandstiftelse. Her så Rie Perry det England, hun elsker, fra skyggesiden. Og det er her, at jura kommer til kort, mener hun.

Rie Perry kan ikke se fornuften i, at man bruger formuer på at spærre mennesker inde som straf og prøver at resocialisere dem, men når så straffen er udstået, så sender man dem bare tilbage på gaden i det miljø, de kom fra.

- Den proces koster jo kassen, siger hun.

En 18-måneders tur gennem det engelske straffesystem lærte hende, at vi alle er mennesker, og at det ofte handler om drømme og især bristede drømme, når nogen er kørt af sporet, og derfor gælder det om at hjælpe med at skabe nye drømme.

- Jeg tror ikke, at nogen bare er onde. Jeg tror på, at der er noget godt i alle mennesker, og at alle mennesker kan noget. Det er rendyrket positivisme. Jeg er måske lidt naiv, siger hun og står ved det.

Måske er det også ok at være lidt hippieagtig, når man nu elsker Simon and Garfunkel - de har sådan en groovy feeling, som hun siger.

Det storslåede krymper Rie Perry er bidt af en gal englænder - også kaldet anglofil. Hun har altid være fascineret af sproget og kulturen - især af det mere rå Nordengland i modsætning til et mere velrevet og kultiveret Sydengland. Hun elsker teahouses, krimierne, især Morse er en favorit.

Men landet har ændret sig de seneste 25 år.

Derfor gør det også ondt helt ind i sjælen at se det England, hun elsker, slå ind på en selvdestruktiv kurs. Hun ser paralleller til Trumps USA, når hun tænker på sloganet »Lets put the great back into Great Britain«.

Rie Perry er faktisk så glad for England, at hun har importeret sin mand fra den store ø. Artikel fortsætter under billedet.

- Jeg mødte ham i fængslet. Jeg var i tvivl om, hvor han hørte til, men så så jeg, at han havde et stort bundt nøgler, siger hun.

I dag bor familien i Sorø, og selv om hendes mand tilbringer meget tid i Nuuk, hvor han er lektor på universitetet, så har der været tid til at se fodbold sammen, og Rie Perry har observeret en ny tilgang til England i familien.

- Før var børnene splittet i deres loyalitet mod Danmark og England. Det er de ikke mere. Nu sad vi der hjemme med min mand i en Englands-trøje, mens vi tre sad i den danske trøje. Der var ingen tvivl, siger hun.

Hun undrer sig over, at det var så tydeligt. Inden Englands finalekamp mod Italien ringede sønnen og fortalte i »fortrolighed«, at han holdt med Italien. Forfaldet var i gang.

Paralleller Her kan man drage en parallel til Rie Perrys virke i Næstved Kommune. Hun mener, at de i England drømmer sig tilbage til fordoms storhed - vi er ikke kommet til parallellen endnu - empiredrømme i fuldt flor, men der skyder de helt forbi målet, mener hun.

Man skal ikke gå tilbage til en tid, der var en gang. Man skal gå fremad medbringende det bedste fra historien for at skabe nyt.

- Find det nye fælles - ellers afvikler man i stedet for at udvikle, mener hun.

Og her kommer parallellen.

Rie Perrys kongstanke er, at de forskellige centre i Næstved Kommune skal blive bedre til at arbejde sammen. En ide hun allerede formulerede i 2017, da hun tiltrådte.

- Man skal være tro, mod det man har, og så skal man udvikle. Udvikle det gode. Ikke ødelægge, men udvikle, siger hun. Artikel fortsætter under billedet.

Den daværende direktørkvartet blev ansat inden for en ganske kort årrække. Rie Perry indførte et stort fællles direktørkontor, hvor alle fire sidder. Bagerst står Sven Koefoed- Hansen. Foran ham står kommunaldirektør Rie Perry. Forrest er det Jacob Bigum Lundberg (t.h.) og Hanne Dollerup. Siden er Jan Milandt kommet til i stedet for Hanne Dollerup. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Det er en proces, hun har sat i gang, men bestemt ikke afsluttet. Det tager tid. Også længere tid, end hun synes, er godt. Utålmodigheden må tøjles, hvis det skal blive en succes, vurderer hun.

Næstved Kommune er en kæmpeorganisation med 6000 ansatte, og store forandringer tager tid.

- Det tager tid at flytte mennesker. Nu har jeg større tålmodighed. Jeg skal holde fast og gentage og gentage budskabet, siger hun.

Kommunaldirektøren mener, at der er en meget stor faglighed i de forskellige centre eller afdelinger i kommunen, men nu skal de til at arbejde bedre sammen til glæde for de borgere, der bor i kommunen.

- Det gælder om at få alle med, siger hun, for ellers går udviklingen i stå.

Hvis ikke alle er med, falder de tilbage, til at gøre som de plejer, og udviklingen stagnerer.

Rie Perry fortæller, at der faktisk kom noget godt ud af coronapandemien, for den tvang mange områder i kommunen til at arbejde sammen i den helt nye situation.

Klippefast Lige nu har Rie Perry trukket stikket. Hun har sammen med familien forlagt residens til sommerhuset i Snogebæk på Bornholm. Hun er tilbage på fødeøen - ligesom hvert år.

- Jeg er på Bornholm hver sommer. Jeg skal bade i Østersøen. Nyde de varmeklipper. Spise fisk på de gode steder. Lade op. Fylde på. Lige som en flygtning, der krydser sine spor, siger hun feriemuntert,

Hun skal besøge forældrene, der ikke er helt så friske, som de var engang.

Det var her hun lærte at holde af det autentiske og være tro mod de ægte værdier. Her er hun rodfæstet. Her hun lærte værdien af at arbejde, at lægge til side til de magre år og være ydmyg.

Det var også her, hun udviklede sin sans for retfærdig og erkendelsen af, at ikke alle er lige lige.

Hun kender der engelske klassesamfund fra flere ophold i landet - upper, lower and middle class. Artikel fortsætter under billedet.

I 2017 afløste Rie Perry Tomas Therkildsen som kommunaldirektør i Næstved Kommune. Foto: Anders Ole Olsen

Hun har læst bogen »Rige børn leger bedst - et portræt af der danske klassesamfund« af blandt andre Lars Olsen.

En øjenåbner, hvis man tror på fortællingen om det klasseløse danske samfund. Der er stadig stor forskel på rig og fattig, og de muligheder de har her i livet, fremgår det af bogen.

Og her er det, at Rie Perrys retfærdighedssans bliver udfordret.

- Jeg har en forkærlighed for de svage. Man skal kæmpe for dem, der ikke kan kæmpe selv. Det har altid været en del af mig, siger hun.

For hende er det et hæderstegn, at stå op for det man tror på, og medløbere og mobbere har ingen plads i Rie Perrys hjerte.

Fremtiden nu og i morgen Når sommerferien er ovre og klippeøen forsvinder i bakspejlet, så står den på valg og et liv efter de 50.

Valget bliver efterårets helt store opgave for Rie Perry, der skal planlægge arbejdet med at modtage de nye medlemmer af byrådet efter kommunalvalget 16. november.

Traditionelt er det omkring en tredjedel af medlemmerne, der bliver skiftet ud, og det giver travlhed, når alle de nye skal have en god start.

Som kommunaldirektør har man et dagligt og nært samarbejde med borgmesteren, men Rie Perry er meget bevidst om, at hun er ansat af hele byrådet.

På det personlige plan er det ved at gå op for Rie Perry, at hun har mere tid. Børnene er flyttet og har efterladt et hul i tiden.

Nu overvejer Rie Perry, hvad det skal fyldes i hullet - måske noget socialt arbejde og en mulighed for at betale lidt tilbage af det livet har givet hende. Måske hjælp til andre ledere. Måske børn og unge.

- Jeg er jo ikke svag og svækket, siger hun.

