Næstveds borgmester Carsten Rasmussen mener, at det er et godt tidspunkt at få udført opgaver i kommunen, mens så mange medarbejdere er sendt hjem. Foto: Thomas Olsen

Borgmestre lover hjælp til virksomheder

Ingen hjælp fra pakker

Ingen af de tre direktører har mulighed for at benytte hjælpepakker med midlertidig lønkompensation til virksomheder med fyringstruede medarbejdere. Ordningen gælder nemlig for virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.