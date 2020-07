Borgmesters sommerbombe: Luk Næstveds erhvervshavn

Udmeldingen kommer i forlængelse af planer om at bruge havnearealerne til byudvikling og anlægge en ny erhvervshavn tættere på Smålandshavet. Eller helt at nedlægge havnen.

Formand for Næstved Havn, Venstres borgmesterkandidat Kristian Skov-Andersen, synes det er forhastet at nedlægge havnen.

Tidligere formand for havnebestyrelsen, byrådsmedlem Per Sørensen (S) er stor fan af borgmesterens sommerbombe.

- Næstved vil jo fortsat have en havn, bare ikke en erhvervshavn, men en havn med plads til sejlskibe og et sted, hvor du kan nyde din mad på en café med vandudsigt - og udsigt til attraktive boliger. Det er sagen, siger han.

Glasvirksomheden Ardagh får sejlet sine råvarer til havnen i Næstved, og skal glasværket til at benytte en anden erhvervshavn, vil det under alle omstændigheder komme til at kræve længere transporttid og bliver dermed dyrere for glasværket, erkender Ardaghs økonomidirektør Kim Holmberg.