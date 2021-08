Se billedserie Den konservative borgmesterkandidat Rune Kristensen mener, at Næstved kan gøre det bedre , når det handler om at tiltrække flere turister. Foto: Robert Andersen

Borgmesterkandidat: Næstved skal være blandt den bedste tredjedel i turisme

Næstved - 09. august 2021 kl. 10:57 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Enø og Gavnø skal med i Ø-passet, der skal udarbejdes en kommunal naturkanon, og der skal udvikles en ny og mere ambitiøs strategi for, hvordan turismeerhvervet i Næstved kan udvikles.

Målsætningen er klar for De Konservative: Turismen skal stige med syv procent de næste fire år, så Næstved får en plads blandt de kommuner, der ligger i den bedste tredjedel i 2025 målt på kommunernes turismeomsætning.

- Det, mener jeg, er både ambitiøst og realistisk, siger Rune Kristensen. Han er borgmesterkandidat for partiet, og han har fulgt den sidste uges debat om turismen i Næstved.

I mandagens Sjællandske skrev byrådskandidat for Socialdemokratiet Anders Gjesing, at danskerne og de udenlandske turister skal opdage, at Næstved ikke bare er en dagstur til BonBon-Land, og ligesom borgmesterkandidaten fra De Konservative, mener han, at turisme bør være en endnu større del af beskæftigelsen og erhvervsindtægterne i Næstved.

Momentum Denne sommer er der kommet øget fokus på turismen i Næstved, hvor flere danskere og udlændinge kan ses på caféerne i byen, på landevejene og på stranden i Karrebæksminde. For mens resten af verden stadig er ramt af omsiggribende restriktioner og udgangsforbud, er der maskefrit i Danmark, og det bliver udnyttet.

Flere danskere holder ferie i det danske sommerland, og det kan mærkes på omsætningen på Hotel Kirstine, som ejer Henrik Green kunne fortælle om i sidste uges Sjællandske.

Det momentum skal udnyttes fremadrettet, så turisterne kommer igen næste sommer, fastslår chef for turisme- og oplevelsesøkonomi i brancheorganisationen Horesta, Annette Hyldebrandt.

- Der er ingen nemme løsninger, for du kan jo ikke bare bygge en pendant til Møns Klint ude i ingenting, lød det fra hende i fredagens avis.

Borgmesterkandidat Rune Kristensen glæder sig over, at turisme nu er kommet i fokus. Han stiller op for Det Konservative Folkeparti ved efterårets kommunalvalg, og turismen er ifølge ham et af partiets store politiske satsninger.

Potentiel turismeperle Partiet har en ambitiøs plan for, hvordan Næstved bliver endnu mere attraktiv for turister. Den plan løfter Rune Kristensen sløret for i et interview med Sjællandske.

- Jeg mener ikke, at vi mangler hverken naturoplevelser eller strande. Vi har begge dele i vores kommune. Vi har faktisk Sjællands største, bredeste og bedste udbud af oplevelser til turister. Alt fra BonBon-Land og Holmegaard Værk til Karrebæksminde og Susåen er med til at gøre Næstved til en potentiel turismeperle, siger han.

Sjællandske har mødt ham ved Susåen, som Annette Hyldebrandt i fredagens avis kaldte et af de mest vidunderlige natursteder i landet. Desværre er kendskabet til Susåen og Næstveds andre perler ikke stor nok, sagde hun.

Den analyse er Rune Kristensen enig i. Udfordringen ligger i, at Næstved skal blive endnu bedre til at sælge sig selv, lyder det fra borgmesterkandidaten.

Hardcore erhvervspolitik Visit Denmark har netop udgivet rapporten Turismens økonomiske betydning i Danmark, der sætter tal på, hvor mange penge turisterne bruger i Danmark. Turisterne forbruger i alt 139,1 milliarder kroner i Danmark - heraf 899 millioner kroner i Næstved Kommune.

Næstved ligger dermed nummer 42 blandt landets 98 kommuner, når det kommer til turismeomsætning. Det er denne placering, som DE Konservative ønsker at forbedre.

- Hvis Næstved skal klatre op ad listen, skal byen blandt andet styrke erhvervsklyngerne, der i forvejen har vist sig at klare sig godt. Det er for eksempel den grønne klynge og juraklyngen. Men turismeindustrien er et af de mest oversete erhverv, og det er en branche, der har været hårdt ramt af corona, siger Rune Kristensen.

Derfor skal der sættes turbofart på udviklingen i Næstved, så kommunen kan komme blandt den bedste tredjedel i landet, når det handler om at tiltrække turister.

- Vores turisme skaber vækst og jobmuligheder og finansierer den velfærd, der kommer os alle til gode, lyder det fra Rune Kristensen.

