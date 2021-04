»Borgmestergården« er flyttet hjem til Katholmvej: Carsten har solgt sin kolonihave

Se billedserie I maj 2018 besøgte Mette Frederiksen og Magnus Heunicke - før de blev udnævnt til henholdsvis statsminister og minister - borgmesterens kolonihave i Næstved. Nu er det slut med besøg, for haven er solgt. Fotos: Thomas Olsen

Næstved - 08. april 2021 kl. 21:45 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

Det er slut med at lægge kartofler og luge ukrudt i urtehaven i kolonihavehuset i Haveforeningen Ellebækhøj. Borgmester Carsten Rasmussen har solgt sin elskede kolonihave, hvor han har tilbragt rigtig mange stunder.

Han købte kolonihaven, da han var 17 år. Nu har Næstveds borgmester netop rundet de 50. Så det er med blandede følelser, at han ikke længere skal bruge det meste af sin sparsomme fritid på at slå græs og klippe hæk.

- Nu har jeg haft den i 33 år, og jeg har været glad for den. Jeg har nydt det, og det har været mit fristed. Det er da både vemodigt og befriende, siger han.

Solgt i fri handel Det er ikke et krav, at man er bosat i Næstved Kommune for at købe en have i Haveforeningen Ellebækhøj. Carsten Rasmussen kolonihave er solgt i fri handel, og det blev nummer 17 på ventelisten, der takkede ja til at købe.

Bestyrelsen sætter prisen, og Carsten Rasmussen har derfor ikke haft indflydelse på salget, fortæller han og glæder sig over, at den nye ejer - en kvinde - er meget glad for den 610 kvadratmeter store hjørnegrund.

- Hun besøgte en veninde i nabohaven sidste år. Her fortalte hun, at hvis min kolonihave blev sat til salg, ville hun købe den, fortæller Carsten Rasmussen, der har overdraget det rødmalede kolonihavehus pr. 1. april.

- Den står fuldstændig nygravet, nyklippet og nybarberet. Den er lige til at gå i gang med, siger han. Artiklen fortsætter under billedet.

Tilbage i 2013 holdt Carsten Rasmussen grillfest i sin kolonihave og fik dette fine skilt i gave fra de tidligere kollegaer ved vejvæsenet. »Borgmestergården« er nu flyttet til Katholmvej.

Ikke tid til det hele Selv om kolonihaven nu er solgt, har Carsten Rasmussen masser at se til. Det meste af påsken har han brugt på at slibe gulve og male i huset, som den ene af to sønner lige har købt.

- Begge mine sønner har købt hus for nylig, så jeg er sikker på, at jeg har rigeligt havearbejde at lave. Så har jeg to børnebørn, der også kræver min tid og hus og have derhjemme, forklarer han og fortsætter:

- Jeg er begyndt at gå ture med min kone, og vi kan godt lide at tage på weekendture. Der er ikke tid til det hele.

Flyttet hjem Tilbage i 2013 inviterede Carsten Rasmussen til 25 års jubilæumsfest i kolonihaven. Her fik han skiltet »Borgmestergården« i gave fra de tidligere kolleger ved vejvæsenet.

Skiltet har nu fået plads på et gammelt muret kolonihavehus på privatadressen, som står tilbage fra dengang, der var kolonihaver i området.

- »Borgmestergården« er flyttet hjem til Katholmvej 10. Det kan godt være, jeg kommer forbi og drikker en øl med nogle af de gamle i haveforeningen. Det kan jeg ikke udelukke, slutter Carsten Rasmussen.

