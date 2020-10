Borgmester Carsten Rasmussen badede sig i ros efter han har landet et historisk budgetforlig, som strækker sig over to år. Hans evner til at skabe et nærmest hyggeligt forhandlingsklima anerkendes bredt i byrådet. Foto: Thomas Olsen

Borgmesteren skamrost for solidt politisk håndværk

Ingen forsømte lejligheden til at skamrose borgmester Carsten Rasmussen (S) for at have stået i spidsen for at forhandle et historisk budget i Næstved Kommune, da byrådet tirsdag aften debatterede de kommende to års økonomi.

Budgettet er unikt, da det strækker sig over to år, men også fordi pengene sidder løst efter en udligningsreform. Der er sat ekstra mange penge af til ældre, børn og sårbare børn og unge, men også til lejrskole til skoleelever, whistleblowerordning og flere cykelstier. Dækningafgiften - særskat til virksomheder - afskaffes og der er sat penge af til at støtte kampen for en motorvej mellem Næstved og Rønnede.