- Vi har besluttet at søge om lov til at sætte skatten op. Skatteforhøjelse og dækningsafgiften skal vi nok få diskussioner om. Men vi må erkende, at vi har flest lukkedage i landet. Vi har sparet meget på skoler, de ældre og daginstitutioner. Og det betyder meget for bosætning, at vi har god service. Det skal vi fokusere på, siger Carsten Rasmussen, der til maj næste år har været borgmester i syv år.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Borgmesteren gør status efter 2017

Næstved - 30. december 2017 kl. 12:11 Af Mogens Lorentzen

Efter valget er det nu hverdag. Nytårsmorgen tiltræder et nyt byråd. Og en af de første opgaver for flertals-gruppen bliver at udarbejde et regeringsgrundlag. Her skal visioner og politik sættes på tryk. Det er en del af aftalen. Her bliver der også skrevet om skat, hvor der er udsigt til skatteforhøjelser.

Det kan blive nye toner i byrådet. I fire år har lederne af Socialdemokratiet, Venstre og Konservative kørt parløb. Kemien mellem Carsten Rasmussen, Karsten Nonbo og Helge Adam Møller er god. - Vi snakker godt sammen, siger borgmesteren.

- Kan det brede samarbejde fortsætte?

- Jeg kender ikke Kristian Skov-Andersen. Han har aldrig inviteret på kaffe. Men jeg har læst, at han ville være borgmester. Og han ville være kaptajn på broen i stormvejr. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at få et godt samarbejde. Og jeg har store forventninger til Kristian Skov-Andersen som formand for havnen.

- Tror du tonen bliver skarpere i det nye byråd?

- Det er ikke til Næstveds fordel med stridigheder i byrådet. Jeg synes, at sporene fra andre kommuner skræmmer. Vi skal undgå, at kortslutte det politiske arbejde i byrådet. Jeg tror ikke, at det bliver sværere at lave budgetter i det nye byråd. Og jeg ved, at Helge Adam Møller ønsker resultater.

Et travlt år er slut. Der har end ikke været tid til at få gravet haven.

Og med et smil erklærer borgmesteren, at nytårsønsket er, at undgå for mange sager om afskedigelse og medarbejder-rejser til Kreta.

Nytårsaften fejrer Carsten Rasmussen traditionen tro sammen med en god ven, der er brandmand.

Og nytårsdag er borgmesteren klar til Hjerteforeningens nytårsmarch klokken 10.

Læs hele interviewet med borgmester Carsten Rasmussen i lørdagens Sjællandske.