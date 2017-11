Send til din ven. X Artiklen: Borgmesteren: Jeg holder fast i aftalen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmesteren: Jeg holder fast i aftalen

Næstved - 28. november 2017 kl. 11:38 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Carsten Rasmussen dropper ikke aftalen med SF, Enhedslisten og De Radikale.

- Jeg kan godt forstå, at erhvervsforeningen ikke er tilfreds med, at dækningsafgiften bevares. Og at skatten sættes op. Men jeg er bare nødt til at se på valgresultatet. Og de partier, der ønsker skatteforhøjelse og mere velfærd gik frem, siger Carsten Rasmussen (S).

Han konstaterer, at både Socialdemokratiet, Venstre og Konservative gik tilbage ved byrådsvalget. Borgmesteren mener, at valgresultatet viser, at borgerne ønsker, at der skal bruges flere penge til velfærd. I DIs årlige test af kommunal service scorer Næstved meget lavt på velfærd - blandt andet med et stort antal lukkedage.

Ved byrådsvalget for en uge siden mistede Socialdemokratiet, De Konservative og Dansk Folkeparti hver et mandat. Enhedslisten, De Radikale og Venstres fik hver et mandat - Venstres gik faktisk tilbage, men sikrede mandatfremgang takket være valgforbund med Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Syv timer efter at valgstederne lukkede indgik Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale en aftale om at Carsten Rasmussen fortsætter som borgmester, skatten skal sættes op og dækningsafgiften bevares. Efterfølgende er aftalen med de øvrige partier i byrådet.

- Selvfølgelig bliver aftalen ikke lavet om, siger Carsten Rasmussen.

Der er sat navne alle formandsposter, og borgmesteren regner med at hele udvalgs-kabalen går op i løbet af ugen.

Det nye byråd holder konstituerende møde den 12. december. Mødet ledes af socialdemokraten Per Sørensen, der har højest ancienniet.

Første punkt er valg af borgmester, og efter konstitueringsaftalen stemmer alle for genvalg af Carsten Rasmussen.

