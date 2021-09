Se billedserie Borgmester Carsten Rasmussen (S) kan ikke se for sig, at der er plads til et nyt kultur i den gamle svømmehal i budgettet. Foto: Anita Corpas

Borgmester skyder radikale drømme ned

Næstved - 17. september 2021 kl. 16:49 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Valgkampen er i gang. Ingen kan være i tvivl, og ideerne får frit spil.

Læs også: Radikal drømmer om at gøre skrottet svømmehal til kulturcenter og teater

På borgmesterkontoret sidder Carsten Rasmussen (S) og skal forholde sig til både det ene og det andet smart udtænkte forslag.

Den nye radikale byrådskandidat Lars Flemming Mortensen ide om at bevare og ombygge svømmehallen på Nygårdsvej får ikke megen ros med på vejen af Næstveds borgmester Carsten Rasmussen.

Han kan ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre.

- Den bygning er meget træt.... Det vil koste mellem 50 og 100 millioner kroner at sætte den i stand og indrette den. Jeg ved ikke, hvor vi skulle skaffe de penge fra. Jeg tror, det er urealistisk. Der er også driften af stedet, siger han.

Carsten Rasmussen kalder det radikale forslag for en drøm, der ikke vil gå i opfyldelse.

Han slår fast, at så mange penge er der trods alt ikke oh han vil hellere bruge pengene på børnehaver, skoler og de ældre.

Carsten Rasmussen mener ikke, at der er behov for endnu et kulturhus, så jo vil komme til at ligge i konkurrence, med dem der ligger i kommunen i forvejen.

Venstre siger nej tak Venstres leder Kristian Skov-Andersen er helt på linje med Carsten Rasmussen, men han erkender dog, at forslaget virker sympatisk.

Han holder vejret et øjeblik, inden han fortsætter.

- Det er som om der er en tendens til, at hver gang der står en bygning tom, så skal der være et kulturhus, siger han.

Han slår fast, at Næstved Ikke mangler kulturhuse, og står det til ham, så kommer der ikke et nyt i den gamle svømmehal.

Kristian Skov-Andersen mener, at det faktisk er aftalt i det toårige budgetforlig, som alle partier er med i, at bygningen skal rives ned.

- Jeg ved godt, at det også vil koste noget at rive det ned og bortskaffe det, siger han, og fortæller, at det nok vil koste et ikke ubetydeligt tocifret millionbeløb.

Han er enig med borgmesteren, i at det vil koste mellem 50 og 100 mio. kroner, at udbedre skaderne på bygningen.

Venstres leder mener, at Det Radikale Venstre må sandsynliggøre, at det kan lade sig gøre, i en periode hvor der skal spares blandt andet på skolevæsnet.

- Der er mange andre områder, der fortjener opmærksomhed, siger han.

Han peger for eksempel på, at mange skoler trænger til en kærlig hånd og flere lider af dårligt indeklima - områder der kommer før et nyt kulturhus for Venstre.

Kristian Skov-Andersen, Venstres leder i byrådet, er helt på linje med borgmesteren. Han kan heller ikke forstille sig, at det radikale forslag bliver til realiteter. Foto: Thomas Olsen

