Borgmester om gaderæs: Lej en lukket bane eller meld jer ind i en klub

- Det er ikke kommunen og skatteydernes opgave at sørge for en lukket bane til dem. Det er jo ikke skrotbiler, de kører rundt i. Hvis de har råd til dyre biler, at brænde en masse benzin og dæk af, dyrt udstyr og masser af gejl, så har de også råd til melde sig ind i en klub eller leje sig ind på en lukket bane, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Skal de i stedet melde sig ind i en motorklub? Skal de have et lukket område, hvor de må køre hver anden weekend, som en læser foreslår på Facebook? Eller hvordan kan man løse problemet på en måde, som også er ok for de unge?

Hvad er det muliges kunst, hvis de unge stadig skal have noget spænding i livet, men det skal ske uden at sætte andres liv på spil og uden at genere de omkringboende alt for meget?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her