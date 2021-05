Borgmester lover 10 millioner til nyt DM i Skills

- Det er en kæmpe succes. Alle kræfter blev lagt ind i 2019, da vi var værter for DM i Skills, brændte 10 millioner af på tre dage, og jeg er sikker på, at det har haft en indflydelse på tallene, siger borgmester i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen (S).

Cirka 30 procent af Næstveds unge søger mod erhvervsuddannelserne i år. Derfor kan kommunen lykkes med at nå målsætningen om, at netop 30 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025.

