Borgmester fastholder ceremoni

- Vores holdning er meget klart, at man skal give hånd for at få dansk statsborgerskab. Og det betyder selvfølgelig, at med den anbefaling, der nu ligger fra myndighederne (om at undgå blandt andet håndtryk på grund af coronavirusset, red.), er vores udgangspunkt, og vi vil diskutere med partierne bag indfødsretsaftalen, at vi så udsætter de ceremonier, som allerede er planlagt.