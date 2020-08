Kommunen ser gerne på forslag fra en forening, der vil køre lovligt gaderæs, men borgmester Carsten Rasmussen afviser, at der nogensinde kommer til at blive kørt lovligt gaderæs på Fiskerhusvej. Foto: Preben Madsen/Media Næstved

Borgmester efter debat om gaderæs: De er velkomne til en snak

Det er umiddelbart meldingen fra borgmester Carsten Rasmussen efter at Kenneth Clausen fra Næstved har startet Facebookgruppen »Striben Sjælland. Stedet hvor der kan køres lovligt«. Han arbejder på at stifte en forening, som kan arrangere lovlige gaderæs i stedet for de efterhånden meget hyppige og larmende af slagsen, som den seneste tid er blevet kørt flere dage om ugen på Fiskerhusvej.

Lovligt gaderæs vil aldrig komme til at foregå på offentlig vej, men har gruppen bud på andre løsninger, så er den velkommen til at henvende sig til kommunen.

