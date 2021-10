Borgmester-diplomati appellerer til yngre vælgere

Til trods for at blå blok rasler gevaldigt med Helge Adam Møllers lokalkendte sløve sabel, og at flere i rød blok har givet udtryk for, at de i princippet ser sig selv som spidskandidater til borgmesterposten, så skal der nok alligevel noget af et jordskredsvalg til at vippe byens vel nok mest afholdte og folkelige politiker af taburetten.