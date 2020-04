Borgmester afviser kritik

Der vil ikke umiddelbart blive udarbejdet et kommissorium - en arbejdsbeskrivelse, netop fordi styregruppen ikke har nogen beslutningskompetence, men bare er en sparringspartner for det daglige arbejde, men direktøren er åben for forslag, der han ikke ønsker nogen usikkerhed omkring havneplanerne, og han indgår gerne i en dialog.

Carsten Rasmussen fortæller, at alle beslutninger stadig skal træffes i Økonomiudvalget, som byrådet besluttede i december, men for at lette arbejdsgangene mener han at det er praktisk at have en mindre gruppe, som kan sparre med administrationen om mindre spørgsmål. Han fortæller, at der var en lignende styregruppe, sidste år, da man lagde op til havneflytningen.