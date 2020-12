Carsten Rasmussen er glad for, at Næstved Kommune går fri fra den delvise nedlukning, der træder i kraft hos 38 kommuner i dag. Foto: Thomas Olsen

Borgmester: Pak de kreative coronaløsninger væk

Næstved - 09. december 2020 kl. 21:34 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

Fra og med i dag lukker 38 kommuner midlertidigt ned for blandt andet restaurationsbranchen og fritidslivet. Næstved er ikke en af dem, men nabokommuner som Faxe, Vordingborg og Slagelse er ramt af de nye restriktioner.

Det kan betyde, at flere borgere fra de ramte kommuner blive fristet til at søge til Næstved for at gå ud og spise eller i biografen. Det håber borgmester Carsten Rasmussen dog ikke.

- Hvis folk ikke overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så bliver vi alle sammen måske nødt til at lukke ned om nogle dage, siger han.

Han er åben for, at folk for eksempel kommer til byen for at shoppe eller gå en tur udenfor, for det må de også i deres egne kommuner, men så heller ikke mere.

- Det er en dårlig idé at tage til Næstved for at gøre de ting, som man ikke har mulighed for i sin egen kommune, siger han.

Drik øllene derhjemme Han har især en appel til naboernes unge mennesker, som er blevet sendt hjem fra deres uddannelsesinstitutioner frem til jul.

- Selvom I har lyst til at tage til Næstved og fejre juleferien med øl på vores bodegaer, så tænk jer om og bliv derhjemme, siger han.

Han har som udgangspunkt altid været glad for infrastrukturen, der forbinder Næstved med sine naboer, men nu er han bange for, at de fine forbindelser kan blive et problem.

- Jeg har altid været stolt af vores tog til Ringsted og Køge og bussen til Slagelse, men lige nu skal folk lade være med at benytte sig af det, hvis det er for at gå på café i Næstved, siger han.

Kultur og fritid lever Selvom der er risiko for, at nogle bryder myndighedernes anbefalinger om kun at agere som det er muligt i ens hjemkommune, så er Carsten Rasmussen stadig glad for, at Næstved Kommune ikke er på lukke-listen.

- Vores kultur -og fritidsliv kan fortsætte, og det er rigtig godt for alle, siger han.

Han håber på, at de nye tiltag resulterer i, at smittetallet falder, og så ser han gerne, at folk pakker de kreative løsninger og besøg i Næstved væk.

