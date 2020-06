På bibliotekernes hjemmeside: www.naesbib.dk kan man læse, om hvad man må i forhold til hvor langt genåbningen af bibliotekerne er. Foto: Næstved Bibliotek

Borgerservice åbner igen - men du skal bestille tid først

Næstved - 01. juni 2020 kl. 11:52 Af Robert Andersen

Nu er der godt nyt til alle dem, der har savnet en tur i Borgerservice i Næstved efter nyt kørekort eller pas.

Mandag 18. maj fik bibliotekerne i landet lov til at åbne for udlån og aflevering, og nu kommer der endnu en fase i genåbningen, og den betyder, at fra tirsdag 2. juni kan man igen bestille tid til at få lavet pas, kørekort, lavet NemID og andet i Borgerservice i Næstved Kommune.

Tidsbestilling hjemmefra Da der stadig ikke er mulighed for at bruge pc'erne på bibliotekerne og få hjælp til det, skal tidsbestillingen foregå hjemmefra.

Der er åbent for borgerservicebetjening med tidsbestilling alle hverdage på Næstved Bibliotek og nogle udvalgte dage på bibliotekerne i Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg og Brøderup.Åbningstiderne i Borgerservice er lidt udvidede i Næstved, men de samme som før coronanedlukningen på lokalbibliotekerne.

Man kan se de ledige tider, når man går ind i tidsbestillingssystemet for at bestille tid. Der kan bestilles tider via www.naesbib.dk og www.naestved.dk. Når man møder op til sin borgerservice-tid skal man melde sin ankomst ved en velkomststander.

Længerevarende ophold Derudover åbnes der også for at der kan tages længerevarende ophold på bibliotekerne - for eksempel for studerende, der gerne vil sidde og arbejde med deres egne bærbare pc'er. Eller for at man kan sidde og læse eller tale sammen.

Der gælder afstandskrav på en meter, medmindre man er i en gruppe, der kommer til stedet sammen.

Man må stadig ikke lege med bibliotekernes legetøj eller fx spille playstation - ligesom man, som nævnt heller ikke må bruge bibliotekernes offentlige pc'er. Hvis man på Næstved Bibliotek akut har brug for en pc kan man ringe på 5588558 og blive anvist til en tid.

På lokalbibliotekerne kan man nu henvende sig om at få lov til at bruge en pc i bibliotekernes åbningstid. Og der kan man også igen bestille mødelokaler, hvis deltagerantallet overholder afstandskravene.

Fra mandag 8. juni bliver der også adgang til at læse aviser og de nye tidsskrifter på bibliotekerne i hele kommunen.