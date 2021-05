Borgernes talerør i kommunen

Borgerrådgiveren skal styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration. Det skal ske i balance mellem borgernes synspunkter og med sikkert øje for kommunens myndighedsudøvelse. Som ny borgerrådgiver skal Birgitte være med til at sikre, at borgerne føler sig hørt, forstået og oplever, at deres retssikkerhed er i orden.

- Vi glæder os til at byde Birgitte velkommen. Hun skal bruge den første tid på at komme rundt i hele organisationen og lære os at kende. Det er vigtigt, så vi kan få et godt samspil med hende omkring borgerne, når hun åbner dørene for borgerhenvendelser, fortæller borgmester Carsten Rasmussen.