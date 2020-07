Borgernes holdning til havnen: »Fantastisk, grinagtigt, godt«

Jørgen Rasmussen, Næstved: Jeg synes i første omgang, at det lyder lidt grinagtigt, fordi der har været så meget kamp om, hvor den skulle ligge, hvordan den skulle bygges, hvornår den skulle fjernes, og hvad der skal bygges i stedet for. Nu virker det som om, at borgmesteren vil fjerne alle de store indtægtsgivende skibe fra Næstved-området. Hans udmelding er ret overraskende,. Jeg har et indtryk af, at der er en masse virksomheder inde bag ved, som ikke er synlige men som eksisterer, som kan komme frem. Jeg kan ikke se for mig, at det skal blive en flot bydel. Måske det kan være smart for dem, der bor der, for de vil kunne springe i vandet fra deres altaner, men ikke for andre. Foto: Ida Steenfeldt Andersen