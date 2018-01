Borgerne skal selv redde Spar-butik

Men det kræver, at indkøbsvanerne ændres og beboerne i højere grad handler i den lokale Spar på hjørnet af Blangslevvej og Præstø Landevej. Det står klart efter et møde mellem Lokalrådet Fladså og Dagrofa.

- Dagrofa er meget interesseret i at finde en løsning for genåbning af Spar Blangslev. Det kræver dog, at der er en solid lokal opbakning til en ny købmand, og at der kan findes en købmand, der vil åbne butikken, siger formand for lokalrådet, Varnny Mattsson.