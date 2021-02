Borgermøde om Nylandsmose: Følg med på Facebook

I en tid med snærende forsamlingsforbud kan det være svært, for ikke at sige umuligt, at afholde borgermøde. Alligevel har du mulighed for at følge med, når Plan- og erhvervsudvalget i dag klokken 17 kalder folk til tasterne foran skærmen.