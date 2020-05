Se billedserie Benny Jørgensen er direktør for præhospital center i Næstved, og han forstår godt, at folk undres over, at der ikke er travlt i centeret. Det skyldes kapaciteten hos Statens Serum Institut. Fotos: Jan Jensen

Borgere undres: Der er meget roligt i testcentret

Næstved - 03. maj 2020 kl. 10:47

Covid-19 Hjemmeværnet har besigtiget krydset ved Dania, som er indkørsel til det store testcenter. Krydset har været slukket for at afprøve, hvordan det er at styre trafikken manuelt.

Det er meningen, at testcentret i Rådmandshaven skal nå at test op i nærheden af 1.600 mennesker om dagen. Sådan er det ikke lige i øjeblikket. Besøgende, der er blevet henvist til testcentret i Næstved via e-boks, har oplevet at der har været ganske få mennesker til test i den seneste tid.

Instituttet bestemmer

Præhospital Centers direktør Benny Jørgensen kan godt forstå, hvis borgere undrer sig over det lave aktivitetsniveau, når de besøger centret for at blive testet.

- Testcenteret er i øjeblikket begrænset af kapaciteten på Statens Serum Institut. Det bliver styret derfra, for det er jo dem, der foretager analyserne af de test, vi tager. Vores test bliver kørt til instituttet om natten, siger Benny Jørgensen.

Han ved, at Statens Serum Institut er i fuld gang med at opgradere kapaciteten, for det er den nationale strategi, at de skal kunne håndtere 20.000 prøver om dagen. Og hovedparten af de prøver skal komme fra de i alt 16 nye testcentre.

Covid-19 testcentret i Næstved har i øjeblikket cirka 250 personer igennem teltlejren om dagen. Det er langt fra kapaciteten, men det er nødvendigt at holde antallet nede, indtil Serum Instituttet kan følge med.

Kun for indbudte

Der er stadig borgere, der kører til Næstved i håb om at kunne få en hurtig test i Rådmandshaven. Men det kan man ikke. Centeret tager kun imod de borgere, der er blevet indkaldt via e-Boks, og her er det brede grupper af befolkningen, der er i søgelyset.

Får man en henvisning af egen læge til en coronatest, skal man derfor ikke regne med, at det foregår i Næstved. En journalist på Sjællandske har til sin store overraskelse oplevet at blive sendt til Slagelse for at blive testet der.

Selve podningen tager imidlertid kun fem minutter, og indenfor 72 timer kan man se resultatet ved hjælp af NemID log-in hjemmesiden sundhed.dk.