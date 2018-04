Her er det Gorm M. Pedersens søster Gry Pedersen, der tager afsked i kapellet med deres far. Familien sætter pris på, at der er plads til, at pårørende kan sidde og tage afsked i et lokale med varme og levende lys.

Borgere i oprør: Kapel nedlægges

Det vil han dog ikke finde sig i og går nu til kamp for at bevare kapellet. Han har skrevet et brev til menighedsrådet og påtænker sammen med andre borgere at starte en underskriftsindsamling for at få beslutningen ændret, så Fuglebjerg fortsat kan have et kapel tilknyttet kirken.