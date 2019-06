Formand for Børne- og Skoleudvalget, Lars Hoppe Søe (R) måtte svare på mange spørgsmål fra de fremmødte til borgermødet i hallen på skolen i Holme-Olstrup, hvor mange bekymrede borgere havde taget plads ved bordene for at høre mere om den politiske proces og institutionen Døgndiamanten. Foto: Anders Ole Olsen

Borgere er bekymrede for en by uden skole

Næstved - 27. juni 2019 kl. 11:45 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det stod hurtigt klart ved borgermødet onsdag aften, at skolen i Holme-Olstrup ligger borgerne i lokalområdet på sinde.

Mødet blev i hvert fald lidt af et tilløbsstykke, og der var derfor ikke sat borde og stole nok op i den lille hal til alle de fremmødte.

Det var Børne- og Skoleudvalget, der havde inviteret for at få en dialog med borgerne om den fremtidige brug af bygningerne på Stationsvej, der tidligere blev brugt af Holmegaardskolen.

Politikerne har undersøgt forskellige muligheder for brug af lokalerne til andre kommunale aktiviteter og formål inden for børne- og ungeområdet. Det er blevet vurderet, at bygningerne er velegnede til at huse døgninstitutionen Døgndiamanten, der siden 1993 har specialiseret sig i anbringelser af svært omsorgssvigtede drenge og piger i alderen 12 til 18 år.

- Det var Døgndiamanten, der gav bedst politisk mening. Der vil være en økonomisk gevinst og en personalemæssig gevinst ved at flytte Døgndiamanten sammen. Jeg tror også, det vil være en gevinst for jer, lød det blandt andet fra den radikale formand Lars Hoppe Søe.

Der var mange følelser i spil, selv om beslutningen om at lukke skolen blev taget i december sidste år, og elever og personale er flyttet til skolens afdeling i Toksværd.

Borgerne stod i kø for at stille spørgsmål, og flere udtrykte deres bekymring for, hvad det vil betyde for lokalområdet, for udviklingen og for foreningslivet i byen, hvis Døgndiamanten flytter ind.

- Vi skal være opmærksomme som forældre, og vi er vant til at passe på vores børn. Vi er bange for at tabe nogle af vores børn på gulvet, hvis de får forkerte legekammerater, sagde Tina Birkebæk, der selv bor i Holme-Olstrup og er mor til to børn på 15 og 18 år.

- De tager bare det hele. Vi skal ikke bekæmpe hinanden. Vi skal samarbejde. Det er fedt, der er nogen unge mennesker, der får en ekstra chance. Det skal de have, og de skal være et sted. Men mine børn kommer ikke til at lege med dem.

Siden et flertal i byrådet i december 2018 besluttede at lukke skolen i Holme-Olstrup, har en gruppe borgere arbejdet på at etablere en friskole i lokalerne på Stationsvej.

Det undrede flere af borgerne, som var til stede ved mødet, at de ikke har været i spil til at overtage lokalerne, når de nu har vist interesse for at bruge lokalerne til friskole. Flere føler ikke, der er blevet lyttet til dem. Hertil svarede Lars Hoppe Søe, at undvalget i første omgang undersøger, om der er virksomheder indenfor eget område, der kan bruge lokalerne. Hvis Børne- og Skoleudvalget beslutter, at de ikke har noget at bruge lokalerne til, går den videre til Økonomiudvalget.

I den forbindelse ville en borger gerne vide, om en nedrivning af skolen kan komme på tale fremfor at en privatskole åbner i lokalerne.

- Hvis du spørger mig som radikal politiker, så vil jeg nok hellere rive bygninger ned, end de står og forfalder. Hvis det kom dertil, at der var en privatskole, der ville betale prisen, så ville jeg ikke være dum nok til at sige nej, hvis vi kunne få penge for den, sagde Lars Hoppe Søe.

I den første del af mødet gennemgik formanden for Børne- og Skoleudvalget den politiske proces.

Han bød velkommen og opfordrede til en god tone. Efterfølgende måtte han stå på mål for den politiske beslutning, der blev truffet af et flertal i byrådet i december 2018.

Der blev brugt en del tid på spørgsmål om, hvorfor man lukkede Holmegaardskolens afdeling i Holme-Olstrup og flyttede eleverne til Toksværd. Flere borgere udtrykte bekymring for, om der på sigt er plads nok til alle elever.

- Jeg er fuldstændig sikker på, at der er plads til de børn, der skal være i Toksværd og Fensmark. Jeg har ikke politisk set prognoser på, at der ikke er plads til børnene. Det at lukke Holme-Olstrup er med til på sigt at skabe et bedre skolevæsen og et bedre fagligt miljø, sagde Lars Hoppe Søe.

- Det vi arbejder med lige nu er at sikre, at vi bevarer flest mulige af de fritidsaktiviteter, der er i dag, fastslog han.

Udover udvalgsformanden var Michael Perch (S), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) og Anette Brix (K) også til stede fra Børne- og Skoleudvalget.

Det er endnu ikke besluttet, om Døgndiamanten flytter ind i lokalerne. Udvalget skal træffe den endelige afgørelse på deres udvalgsmøde i august.

