Center for Handicap og Psykiatri går nu på jagt efter et egnet lokale til det nye borgerhus. Det skal være et sted centralt i Næstved by. Foto: Helle Hansen

Borgerbutik til unge med problemer

Næstved - 16. september 2019 kl. 21:30 Af Robert Andersen

Det er ikke helt på plads endnu, for der er ikke fundet et egnet sted, til det man kalder en borgerbutik. Og en butik er måske at tage munden for fuld, for der er intet at købe, til gengæld kan man få hjælp, hvis det kniber lidt eller meget med at få livet til at hænge sammen eller give mening.

Tanken er, at man - primært unge - bare kan gå ind fra gaden og tale med personalet, om emner der for eksempel kunne handle om trivselsproblemer, psykiske problemer, eller hvis man er ensom og har svært ved at skabe relationer.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har godkendt, at Center for Handicap og Psykiatri går videre med planen og finder et egnet lokale til den såkaldte borgerbutik et sted centralt placeret i Næstved by.

- Vi håber på, at det bliver en succes, men det skal evalueres om tre måneder, siger Michael Perch (S), formand for udvalget.

Håbet er, at de unge mennesker vil komme i butikken, og at de vil gøre det i tide, så deres problemer endnu ikke er vokset sig for store.

Udvalget har været på tur til Esbjerg og Fredericia, hvor de har lignende ordninger, hvor de unge bare kan gå ind fra gaden og få hjælp uden at skulle visiteres først - og erfaringerne er gode.

Det er Center for Handicap og Psykiatri, der skal finansiere projektet, men der bliver ikke tilført flere penge.