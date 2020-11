Bones kommer til byen: Nyt kæmpe shoppingcenter på vej

Udover Bones rykker Elgiganten og BabySam begge ud af Megacenteret for at blive en del af noget større lidt længere oppe på Køgevej. Og ifølge Sjællandskes oplysninger vil butikskæderne Jysk og Jem & Fix også være at finde blandt storbutikkerne i det nye center.

Det er tre år siden, at Næstved Kommune solgte grunden til Innovater og efter længere tids tilløb er det nu en realitet at Næstveds position som handelsby får et yderligere boost med byggeriet af det nye butikscenter, der kommer til at tælle flere pladskrævende butikker samt café og restaurant.