BonBon-åbning med Svend Svingarm og vilde rutsjebaner

Næstved - 29. maj 2020 kl. 08:58 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når BonBon-Land åbner for sæsonen, bliver det også med parkens vildeste forlystelser, selv om nye retningslinjer fra Erhvervsministeriet siger, at forlystelser, der er i »kraftig bevægelse« ikke må holdes åbent på nuværende tidspunkt på grund af smittefare.

Årsagen er, at man i disse tilfælde »bevæger« sig ind i udåndingsluften fra andre personer ved eksempelvis råb og skrig, lyder forklaringen.

Det får dog ikke umiddelbart betydning for BonBon-Land, der først åbner den 19. juni. Retningslinjerne gælder foreløbig til den 8. juni, fortæller Mette Christina Nielsen, der er BonBon-Lands presseansvarlige.

- De kan nå at ændre sig, men som udgangspunkt åbner vi som planlagt med masser af afspritning og rengøring, siger hun og fortæller, at de nye retningslinjer vækker stor undren hos BonBon-Land og i resten af branchen.

- Det med råben og skrigen er kommet bag på os alle. Vi er ikke rystede, men vi er meget forundrede over, at der er kommet nye retningslinjer. Vi har arbejdet ud fra de retningslinjer, vi fik for 14 dage siden. Vi synes, det er helt urimeligt arbejdsvilkår at få, konstaterer hun.

Mere afstand Der står ikke noget om, hvad »kraftig bevægelse« er. Det har skabt forvirring hos de danske forlystelsesparker, og ifølge Mette Christina Nielsen kan de ikke få svar på det, ligesom de heller ikke kan få svar på, hvem der har formuleret de nye retningslinjer.

Der står dog i retningslinjerne, at forlystelser er meget forskellige, og nogle vil kunne holdes åbne, selv om de er hurtigkørende, hvis det ikke medfører øget smitterisiko. Det kan for eksempel være, fordi der er etableret afskærmning, som forhindrer smittespredning eller fordi der kun køres med et selskab ad gangen.

- Vores rutsjebaner kommer til at åbne. Nogen gange kan det være, der kun køres med et selskab i en vogn. I nogle forlystelser vil man skulle holde mere afstand, end vi er vant til, så der kan forekomme lidt længere køer. Men vi vil gøre alt for at få det til at fungere, siger Mette Christina Nielsen.

Sikkerhed vigtigst Det betyder, at gæsterne stadig vil kunne få en svingtur i Svend Svingarm, som er blandt de absolut vildeste forlystelser i Danmark. Eller en tur i eksempelvis Vildsvinet eller Hankatten.

Åbningen bliver dog uden indendørs legeland, uden badelandet og uden 4D-biografen. De holdes lukket på grund af Covid-19. Viktor Vandorm kan kun prøves uden VR-briller, da det ville være et kæmpe arbejde at desinficere alle briller grundigt nok.

For BonBon-Land er gæsternes og medarbejderes sikkerhed det vigtigste. Alle de fastansatte er vendt tilbage og er i fuld gang med at gøre klar til åbningen og iværksætte en masse tiltag, så smitterisikoen mindskes og man samtidig kan have en god og sjov dag.

- Vi skal selvfølgelig overholde reglerne. Sådan er det. Det handler om gæsternes og de ansattes sikkerhed. Heldigvis er vi en stor park. Vi forventer ikke at blive overrendt, siger Mette Christina Nielsen.

BonBon-Land har bevidst valgt at åbne en fredag for at få en stille åbning med mulighed for at se, hvordan alle restriktionerne fungerer.