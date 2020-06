Se billedserie Konstitueret direktør Lars Fahlmann er klar til at tage imod gæsterne i BonBon-Land om en uge. Foto: Anders Ole Olsen

BonBon-Land venter en fin sæson

Næstved - 12. juni 2020 kl. 18:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Helle Hansen

BonBon-Land har i forvejen mest danske gæster, så de manglende udenlandske turister tager parken stille og roligt.

- Jeg tror, vi får en fin sæson, siger Lars Fahlmann, konstitueret direktør i BonBon-Land sommeren over. Det baserer han på, at der er flere danskere, som holde ferie herhjemme.

- Og som vi hører det fra andre i branchen, så vil folk gerne ud og opleve noget nu, tilføjer han.

Anderledes sæson

Alle udendørs forlystelser åbner, men det bliver lidt alternativt - i hvert fald som retningslinjerne ser ud nu.

Den hurtigt svingende Svend Svingarm med 40 sæder kommer således til at svinge rundt med blot et selskab ad gangen af hensyn til de såkaldte »smitteskyer« fra andre menneskers udåndingsluft.

Viktor Vandorm kommer til at køre uden VR-briller og med et selskab forrest og et selskab bagerst i vandormen, mens der kun vil være et selskab i hver af Vildsvinets vogne, hvor der er plads til otte personer.

Et selskab defineres som den gruppe af personer, som er sammen i forlystelsesparken.

I Skildpadden bliver nogle af sæderne pillet ned, så der bliver den krævede afstand mellem folk i forlystelsen,

- Så vi håber, folk er forstående over for, at der nogle steder kan være lidt længere kø end normalt, siger Lars Fahlmann.

Afstand og afspritning

Snart skal der sætter håndsprit, afstandstape og -skilte op, sæsonmedarbejderne bliver oplært i coronareglerne og der er blevet ansat ekstra medarbejdere til at sørge for afspritning af forlystelserne og øget rengøring af spisesteder, toiletter med mere.

Leofarterne bliver sprittet af mellem hver eneste tur, da den kører med små børn, mens de øvrige forlystelser, som det ser ud nu, skal afsprittes fem gange om dagen.

Der vil være håndsprit ved alle ind- og udgange til forlystelserne.

Trods krav om et bestemt antal kvadratmeter pr. person forventer BonBon-Land ikke, at det vil give nogle problemer.

- Parken er så stor, så det antal når vi ikke op på, siger Lars Fahlmann, der alligevel gerne ser, at gæster reserverer på forhånd, så man har en idé om, hvor mange der dukker op, de forskellige dage.

Søløvens tur

Inden den nye sæson har BonBon-Land blandt andet brugt tæt på en million kroner på at få gjort forlystelsen Søløven pæn igen.

Den var blevet noget fesen, men alle figurer er nu nymalede, der er kommet nye palmer og træer, og der er malet nye baggrundsmotiver langs sejlrenden.

Cowboyshoppen er udvidet, og der står malerspande rundt omkring.

Buffetrestauranten Junglen holdes helt lukket i år, mens der på de andre spisesteder er skåret lidt ned på valgmulighederne for at få bestillingerne til at gå hurtigere og rykket lidt på bordene, så der er nok afstand.

Åbningen

- Jeg håber virkelig retningslinjerne bliver lempet, inden vi åbner, siger Lars Fahlmann.

- Det er lidt vildt, som det er nu, men hellere det end have parken lukket, tilføjer han.

Når parken slår dørene op næste fredag klokken 10, kommer borgmester Carsten Rasmussen og klipper den røde snor. Der vil også være gemt et antal guldkort, som kan veksles til rigtige sæsonkort i informationen.