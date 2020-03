BonBon-Land udskyder åbning

På forlystelsesparkens Facebookside og hjemmeside står der, at valget om at udsætte åbningen er baseret på den seneste udvikling omkring coronavirus: »BonBon-Land følger udviklingen af COVID-19 tæt, og vores vigtigste prioritet er som altid vores medarbejdere og vores gæsters sikkerhed«, skriver de på Facebook.

Parken giver udtryk for, at det ikke er med deres gode vilje, at åbningsdagen bliver udsat, men at det er for alles bedste: