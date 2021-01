Se billedserie Hvis alt går efter planen, åbner BonBon-Land op for gæster den 30. april. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: BonBon-Land tror på kommende sæson: Så mange ansatter de til sommeren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

BonBon-Land tror på kommende sæson: Så mange ansatter de til sommeren

Næstved - 20. januar 2021 kl. 11:21 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

Det er ikke kun sjovt at være gæst i forlystelsesparken BonBon-Land - det er lige så sjovt at arbejde der. I hvert fald hvis man skal tro på, hvad der står på BonBon-Lands hjemmeside.

Læs også: Det kan godt betale sig at hedde Svend i dag

Lige nu søger parken nye medarbejdere, som skal være med til at holde forlystelserne kørerende hen over foråret og sommeren. Og i beskrivelsen af, hvad en arbejdsdag i BonBon-Land kræver, lader der til at være mange smil og meget latter de ansatte imellem.

- Der bliver skabt nogle helt unikke venskaber herover sådan en sæson, hvor alle binder bånd, måske bliver kærester eller bare nyder fællesskabet, siger Mette Christina Nielsen, der er presseansvarlig i parken.

Søger 300 medarbejdere Og man skal ikke holde sig tilbage, hvis en sommer i parken lyder som noget for en. Mette Christina Nielsen fortæller nemlig, at der skal ansættes ikke mindre end 300 til den kommende sæson.

- Det er lige så mange, som vi plejer at have, for vi forventer og håber på, at parken kommer til at køre på det normale niveau, siger hun.

100 af sæsonmedarbejderne vil være nogen, der har arbejdet i parken før.

- Nogle af dem, der kommer med på holdet i år, har været ansat i både fem og 10 sæsoner, fortæller Mette Christina Nielsen. Artiklen fortsætter under faktaboksen

BonBon-lands krav til sæsonansatte: Du er smilende

Du er fyldt 16 år

Du er ansvarsfuld

Du er engageret og har masser af gå-på-mod

Efterlønnere er velkomne Almindeligvis har størstedelen af de ansatte sæsonmedarbejdere været unge, studerende eller folk, som på anden måde har haft mulighed for at arbejde hen over sommeren.

Men indenfor de seneste år er gennemsnitsalderen på de ansatte steget.

Det skyldes, at parken har haft gode erfaringer med også at ansætte efterlønnere, så medarbejdergruppen er blevet mere blandet.

- De unge og efterlønnerne går bare supergodt i spænd, og det har givet os nogle rigtig gode erfaring, siger hun.

Derfor opfordrer hun også den lidt ældre del af befolkning til at søge job.

For sæsonmedarbejdere er det muligt at søge job i parkens spisesteder og ishuse, butikker og fotohuse, entré og servicecenter, forlystelser eller på parkholdet.

Frieri i Bæver rafting Det er ikke kun tætte venskaber, der bliver skabt i forlystelsesparken. Somme tider opstår der også sød musik mellem grinene og slikkepindene. Artiklen fortsætter under billedet

Båndet mellem to sæsonansatte blev så stærkt, at de blev kæreste. Han friede senere til hende ved parkens Bæver rafting, hvor parrret havde mødt hinanden. Foto: BonBon-Land

For få år siden resulterede det i et frieri i parkens Bæver rafting.

- To af vores sæsonmedarbejdere mødte hinanden gennem arbejdet hernede og blev kæreste. Han valgte så at fri til hende der, hvor de havde mødt hinanden, og det var så Bæver raftingen, fortæller Mette Christina Nielsen.

Så meget som muligt Selvom landet lige nu er lukket godt og grundigt ned, så forbereder BonBon-Land sig alligevel på at kunne slå portene op den 30. april.

- Vi har jo en del erfaring med restriktioner og retningslinjer fra i sommer, hvor alle gæster var meget forstående og venlige, så hvis tiden er til det, forventer vi at have åbent så meget som muligt, siger Mette Christina Nielsen.

Hun mener, at det er en klar fordel, at BonBon-Land har så mange af deres forlystelser og aktiviteter udenfor.

Ønsker du at søge jobbet som sæsonmedarbejder i Bonbonland, kan du klikke ind på www.bonbonland.dk og udfylde et ansøgningsskema.

relaterede artikler

To trafikuheld med kvarters mellemrum 05. september 2020 kl. 15:25

På trods af gråvejr: Campinglivet byder på mange muligheder 12. juli 2020 kl. 15:33