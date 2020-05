Det ser ud til, at BonBon-Land kan åbne igen 19. juni.

BonBon-Land åbner 19. juni

BonBon-Land har netop annonceret, at forlystelsesparken er klar til åbne igen fredag den 19. juni. Der er iværksat en række tiltag, som skal gøre det sikkert at færdes i parken uden frygt for coronasmitte.