Bombetrussel sender retten på overarbejde

Byretspræsident Alex Elisiussen måtte torsdag sende samtlige 70 medarbejdere hjem efter at der natten forinden var indløbet en kortfattet e-mail med ordlyden »Der er anbragt en bombe på 2. sal.« Dermed blev bygningen evakueret, medarbejderne blev sendt ud i solen og 18 straffesager og seks civilsager blev suspenderet på ubestemt tid, mens politiets bomberyddere gennemgik bygningen - uden at finde spor af sprængfarlige stoffer.

- Selvom vi er blevet bevilget mere mandskab i form af tre ekstra dommere er det svært at få kabalen til at gå op, så jeg regner med at vi må placere sagerne på tidspunkter, hvor andre sager er blevet aflyst, siger Alex Elisiussen.