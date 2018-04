Borgmester Carsten Rasmussen (tv) og ejendomsmægler Niels Krag aflyser husudstillingen BO4700. Foto: Hans Jørgen Johansen

Boligudstilling aflyses - byggebranchen har for travlt

Næstved - 27. april 2018 kl. 06:44 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke nogen byggeudstilling i foråret 2019. BO4700 i Næstved er aflyst.

Det siger ejendomsmægler Niels Kragh til Sjællandske.

Aflysningen kommer efter en kamp for overhovedet at få byggefirmaer til at deltage i boligudstillingen i Næstved Nord. Byggebranchen har simpelthen for travlt.

- Vi har i forvejen et ophedet nyhus-marked og byggefirmaerne, store såvel som små, har sindssygt travlt, siger Niels Krag fra EDC-Mæglerne.

Planen om BO4700 blev lanceret i begyndelsen af marts og byggeudstillingen skulle stå klar syv måneder senere. Der skulle bygges 30-35 huse i rekordfart på den nye udstykning Eskeskoven. Kommunen har udstykket 54 grunde, og godt halvdelen var reserveret byggeudstillingen.

Flere i byggebranchen meldte da også ud, at de ikke kunne nå at bygge arkitekttegnede huse på så kort tid. BO4700 blev efterfølgende flyttet frem til Påsken 2019, men det var ikke nok til at tiltrække byggefirmaerne.

- Jeg ærgrer mig over, at Næstved ikke kommer på landkortet med en stor, flot byggeudstilling. Vi har jo brug for tilflytning og opmærksomhed. Men jeg glæder mig over, at det går rigtig godt med at sælge byggegrundene, siger Niels Krag.

Sidste byggeudstilling i Næstved var i 2005, hvor interessen var enorm.

Flere end 35.000 besøgte husene, der var første udstykning i De Lodne Højder.

