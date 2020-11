Der er dømt ballade i LLO, hvor afdelingen i Nykøbing rykker for medlemskartoteket, mens Næstved-afdelingen har meldt falstringerne til politiet. Her er Karl-Erik Rasmussen og Charlotte Basie fra den nu ekskluderede Næstved-afdeling. Foto: Kim Palm

Boligballade: Lejere betaler til ekskluderet forening

Det betyder, at lejere, der søger hjælp i organisationen, nu havner i Nykøbing Falster, der har overtaget samtlige nye sager. Men i Nykøbing rykker man fortsat Næstved-afdelingen for de verserende sager. Og da man i Næstved fortsat nægter at udlevere medlemskartoteket, har det efterladt lejerne i ingenmandsland.

Balladen fortsætter i LLO, efter at landsledelsen har taget det helt usædvanlige skridt at ekskludere lokalafdelingen i Næstved.

