Boldklub-direktør: Det er helt fair

Det kommer ikke som den store overraskelse for Næstved Boldklub og direktør Peter Nielsen, at de nu må op med flere penge fra klubkassen for at leje sig ind på stadion.

- Det er selvfølgelig mange penge, og det er ingen hemmelighed, at vi ikke svømmer i penge. Men vi vidste godt, at tingene ville blive ændret som følge af forbedringerne, og det er helt fair. Selvfølgelig skal vi være en del af det, siger han og fortsætter:

- Beløbet er vel som forventet. Det virker meget realistisk, så det har jeg ingen indvendinger imod. Man skal huske, at det er et estimeret tal, så beløbet kan blive mindre eller meget større.

Peter Nielsen regner ikke med, at stigningen i stadionleje får særlige økonomiske konsekvenser for klubben.

- Vi følger med tiden, og der var brug for de forbedringer for at spille topfodbold i Danmark, og for at vi kunne udvikle os som klub.