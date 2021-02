Der er stor interesse for bogposerne. De er tæt ved at stige bibliotekarerne over hovedet... Privatfoto

Bogposer går som varmt brød

Næstved - 03. februar 2021

Biblioteket I januars sidste uge blev der pakket flere end 100 bogposer på biblio­tekerne i Næstved. Og nu, hvor restriktionerne omkring nedlukning er forlænget, fortsætter ordningen med pakning af bogposer i uge 6 og uge 8 med deadline om tirsdagen kl. 17.

I uge 6 er sidste frist for at bestille en bogpose fra biblioteket tirsdag 9. februar kl. 17. Det kan være, man ønsker gode billedbøger til oplæsning eller måske en spændende krimi. Der kan være op til fem bøger i hver pose. Det kan dog ikke garanteres, at der bliver pakket bestemte titler, da biblioteket ikke har mulighed for at skaffe bøger fra andre biblioteker.

- Man kan eventuelt ønske en bestemt genre eller fagbøger om et bestemt emne, lyder det fra bibliotekar Vibeke Sølling.

Bestil en bogpose Hun tilføjer, at biblioteket vil gøre sit bedste for at imødekomme ønsker. Det er vigtigt at præcisere, hvilke aldersgrupper bøgerne skal være til. Det kan også være, at man stadig har reserverede bøger på reserveringshylden, som man ikke har kunnet hente: - Så kan du bestille en bogpose og få dem udleveret nu, siger Vibeke Sølling.

Det er vigtigt, at skrive sit fulde navn og fødselsdato. For at bestille en bogpose, skal man være oprettet som låner på biblioteket. Hvis man ikke allerede er det, kan man gøre det med NemId ved at trykke på "Log ind" og "Ny bruger" og udfylde formularen på ww.naesbib.dk.