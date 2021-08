Alle børn er velkomne på Axeltorv, når BørneTour bliver skudt i gang. Privatfoto

Børnetouren kommer til byen

Næstved - 04. august 2021 kl. 12:14

Tour de France kommer til Danmark i juli 2022, men allerede torsdag den 5. august tages der i Næstved forskud på festlighederne, når alle børn og unge i alderen 7-15 år inviteres til at prøve kræfter med BørneTour.

BørneTour er et begyndercykelløb pakket ind i de gule Tour de France-farver, hvor alle kan være med, uanset niveau og uanset om man ligger inde med en racercykel eller en gammel havelåge. Der er 200 pladser og tilmeldingen skal ske på børnetour.dk senest på selve løbsdagen.

Rigtigt cykelløb BørneTour arrangeres af den lokale cykelklub Næstved BC, Danmarks Cykle Union, Grand Départ Copenhagen Denmark, ASO, SKODA og Mærk Næstved.

Formand i Næstved BC, Ole Hansen, ser frem til at skyde BørneTour i gang på Axeltorv.

- Vi glæder os meget til at vise vores dejlige sport frem for byens børn og unge, og så endda i de med de officielle Tour de France-farver i ryggen. Vi håber at rigtig mange har lyst til at komme forbi Axeltorv stifte bekendtskab med et »rigtigt cykelløb« i begyndervenlige og sikre rammer. Cykelsport er både sjovt og meget socialt, og vi tror på, at alle kan få en rigtig god og unik oplevelse med BørneTour. Og uanset hvordan det går, så kommer man med sikkerhed hjem med en guldmedalje, siger han.

Invitationen Alle deltagere i BørneTour modtager en medalje, når løbet er gennemført, samt en invitation fra Næstved BC til at deltage i et kort introforløb.

- Vi vil rigtig gerne vise vores cykelklub til byens børn og unge, så de kan se, hvordan man går til cykling i en forening. Ud over at træne fysiske elementer, gør vi også meget ud af sikkerhed, teknik og ikke mindst det sociale og at have det sjovt. Vi håber selvfølgelig, at BørneTour-deltagerne bliver lidt nysgerrige og vil tage imod vores invitation, siger Ole Hansen .

BørneTour er et arrangement, der skal give flere børn blod på tanden for at starte til cykling.

Læs mere på www.børnetour.dk hvis du, eller nogen du kender, skal være med i BørneTour.

