Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Børnetegning afslørede mishandling af søskende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnetegning afslørede mishandling af søskende

Næstved - 28. april 2018 kl. 06:23 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I klassen sidder alle eleverne og tegner. Opgaven er at tegne en dårlig oplevelse, og derefter skal klassen snakke om, hvordan man kan undgå, at det sker igen. To pædagoger går rundt mellem eleverne, og da den ene, når til en af de otte-årige drenge i klassen, får hun sig noget af et chok.

Drengen har tegnet to tændstikmænd, og den ene har noget i hånden.

- Hvad har du tegnet, spørger pædagogen.

- Det er min far, der slår mig med en kæp, fortæller drengen.

Det svar får pædagogen til straks at trække drengen til side, og her viser han hende sine blå mærker på låret, ligesom han fortæller hende, at hans far også slår hans søskende - to piger på henholdsvis seks og elleve. Pædagogen og klasselæreren indberetter straks sagen til kommunen, og ved Retten i Næstved blev moren og faren torsdag så dømt skyldige i mishandling af deres tre børn.

Forældrene har i en periode fra 2015 til 2018 slået både en pige på elleve, som har en anden far end den dømte, samt parrets fælles børn - en pige på seks en dreng på otte. Slagene er i perioder foregået dagligt, og er foretaget med flad hånd på arme og ben. Værst er det dog gået ud drengen, som også er blevet slået med en træbøjle af sin far.

Gennem hele processen har de to forældre erklæret sig selv uskyldige, og da de afgav forklaring ved sidste uges retsmøde, fortalte de, at børnene under deres videoafhøring var blevet presset til at fortælle om volden.

Det var domsmændene altså ikke enige i. Ud over den betingede straf fik begge forældre beordret samfundstjeneste. De udbad sig begge betænkningstid og har nu to uger til at anke dommen.