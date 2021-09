Se billedserie De 250 enkeltdele er samlet til et tredelt maleri, der pryder muren på hjørnet af Kvægtorvet og Grønnegade. Foto: Willmedia

Børnenes gavlmaleri indtager Grønnegade

Næstved - 16. september 2021 kl. 14:36 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Endnu et gavlmaleri er blevet indviet i Næstved Kunstby. Denne gang er maleriet lavet af 250 lokale børn i alderen to til tolv år.

Gavlmaleriet er sat op i Grønnegade, på bagsiden af Kvickly bygningen.

Et af formålene med projekt Børnenes Gavlmaleri er, at give børn en stemme i byrummet og vise at også børn kan bidrage til kunst i det offentlige rum. Artiklen fortsætter under billedet

Kristine, Ida, Mathias og Mads fra 5. C på Holmegaardskolen afdeling Fensmark så på gavlmaleriet sammen med kunstnerne Maria Lau Krogh og Hasse Sandell. Privatfoto

På hjørnet af Grønnegade og Kvægtorvet lyser børns kunst op i stærke, klare farver. Tre store gavle prydes af ansigter, øjne og en stor hånd. Motiver som skal lede tankerne hen mod venskab og fællesskab.

Det er Børnekulturhuset i Næstved der, i samarbejde med den anerkendte kunstnerduo Maria Lau Krogh og Hasse Sandell, står bag projektet. Her har 250 børn i alderen 2-12 år fra Næstved Kommune skabt hver deres brik til et gigantisk gavlmaleri.

Lang proces Børnene har tegnet og malet hver deres unikke brik, mens kunstnerne har guidet og inspireret børnene undervejs i processen. Der er altså tale om et gavlmaleri lavet af børn i samarbejde med professionelle kunstnere.

- Vi synes det er på tide, at Næstveds børn laver deres eget gavlmaleri, fortæller afdelingsleder Claus Michael Pedersen, Næstved Kunstby, Næstved Ungdomsskole.

Han er glad for at Næstved Kunstby har inspireret børnene til at udtrykke sig kreativt i byrummet. Artiklen fortsætter under billedet

Der var underholdning og dans på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Privatfoto

- Gavlmaleriets tema er venskab og fællesskab og taler direkte ind i intentionen om at være med til at vise Næstved som en by, hvor der er højt til loftet og plads til kreative udtryk i byens rum, afslutter Claus Michael Pedersen.

På tværs af kommunen De 250 deltagende børn kommer fra daginstitutioner og skoler i Mogenstrup, Herlufmagle, Fensmark, Næstved og Toksværd. Næsten alle børnene kendte i forvejen til gavlmalerierne i Næstved. Nu glæder de sig til at vise deres eget gavlmaleri frem til dem, de kender.

- Der er ingen tvivl om, at børnene er ved at revne af stolthed over det færdige resultat. Den respekt og anerkendelse de kommer til at møde, betyder meget. Både lige nu hvor børnene skal vise gavlmaleriet frem til deres venner og familie, men også i mange år fremover, siger børnekulturkonsulent Katrine Gjesing.

Børnene var alle forbi deres fælles gavl torsdag formiddag, og så for første gang det færdige værk. Derefter var de til fernisering med underholdning på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, hvor formand for Kultur- og Demokratiudvalget, Linda Frederiksen, holdt en tale og indviede gavlmaleriet.

