Børnehave ramt af corona-udbrud

Antallet er over få dage nået op på fire medarbejdere, som sundhedsmyndighederne stempler som et decideret udbrud.

- Vi er nødt til på den ene side at tage hensyn til forældrene og på den anden holde nøje øje med antallet af smittede. Indtil videre er der ikke grund til at tro, at smitten spreder sig til de andre børnegrupper, siger Jakob Bigum.

Han understreger, at situationen er under kontrol og at der ikke er grund til at holde sine børn hjemme fra Skovtrolden.