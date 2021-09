Kobberbakkeskolens fire afdelinger kan nu kalde sig certificerede rettighedsskoler og hænge en fin kobberplakette op. Privatfoto

Børn skal bestemme mere på Kobberbakkeskolen

Næstved - 15. september 2021 kl. 14:59 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Da der skulle laves en ny legeplads på Kobberbakkeskolens afdeling Sjølund, var elever med til at beslutte hvilken type legeplads det skulle være. Det betød for eksempel, at der blev lavet en forhindringsbane og opsat fitness-stationer, efter ønske fra de store elever i udskolingen.

- Hvis det kun var de voksne der traf beslutningen ville de nok have tænkt at legeplads kun var noget for mindre børn, fortæller lærer Stine Schilling, der er rettighedskoordinator på Kobberbakkeskolen.

Siden sidste år har skolen forpligtet sig til at arbejde for og med børns rettigheder. Det har resulteret i at Kobberbakkeskolens fire afdelinger fra denne uge kan kalde sig UNICEF-certificeret rettighedsskolen, og alle har modtaget kobberplaketter, som skal hænges op på alle fire afdelinger. Hvor på skolerne plaketterne skal hænge, skal eleverne selvfølgelig være med til at beslutte.

Rettighedsråd For at give eleverne reel medbestemmelse, også over sager som indretning af legepladser og hvor certifikaterne skal hænge, har hver skoleafdeling fået et rettighedsråd, hvor der er en rettighedskoordinator, en medarbejderrepræsentant, en forældrerepræsentant, en afdelingsleder og vigtigst: Altid flere elever end voksne.

Som rettighedsskole arbejder Kobberbakkeskolen også med børns rettigheder og Børnekonventionen i undervisningen.

- I sidste skoleår havde vi temauge i uge 41, hvor alle klasser arbejdede med børns rettigheder og FNs verdensmål, fortæller lærer på Kobberbakkeskolens afdeling Sjølund, Stine Schilling.

Det manifesterede sig i at hver klasse lavede sit eget klassecharter, en slags regler for opførsel, som blev koblet til de forskellige artikler i Børnekonventionen.

- I min klasse lave eleverne for eksempel en regel om, at der skal være plads til alle, siger Stine Schilling.

Den regel er klassens egen version af Børnekonventionens artikel to, som siger at man ikke må forskelsbehandle børn på baggrund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, politiske eller anden anskuelse, national, etnisk eller social oprindelse, formueforhold eller handicap,

De fire afdelinger af Kobberbakkeskolen fik overrakt deres plaketter ved mindre højtideligheder på de enkelte afdelinger tirsdag. Kobberbakkeskoen fejrer begivenheden igen senere på året ved en fælles skolefest.

