Se billedserie Thomas Thor får en snak med eleverne - om forældre der kender den lokale fodboldmand.

Børn på Vor Frue Skole hjælper børn i Afrika

Næstved - 11. november 2020 kl. 14:52 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Nøj, wauw - hvor vildt... De mindste børn hopper og danser, da de hører at skolen er skyld i, at børn i Uganda kan få 20.000 måltider mad for de penge, der blev samlet ind, da skolen holdt efterårsferie-motionsløb til fordel for fodboldskolen El Cambio Academy.

Thomas Thor var sidst på besøg, da skolen holdt emne- uge. Han løb selv med børnene, og fortalte om det fodboldprojekt, han selv står bag. Nu er han tilbage i skolegården, hvor alle børn er samlet. De står pænt og venter på, at Thomas Thor vil afsløre, hvor mange penge børnene fik samlet ind. Det skete ved selv at finde en sponsor til hver kilometer der blev løbet.

Det er helt vildt... - I er utrolig dygtige til at samle penge ind. I 2019 satte I rekord med 55.000 kroner. Denne gang har vi fået donationer fra jer på i alt 71.000 kroner. Det er helt vildt, og det er lige så mine ben ryster, når jeg siger det højt. Det er mange penge i Danmark, men de er endnu mere værd i Uganda for de 19 drenge og snart 6 nye piger, der skal gå på skolen, siger Thomas Thor og afslører et billede i glas og ramme. Det får skolen som minde og bevis på indsatsen.

Skoleleder Søren Vilstrup er ligeså overrasket og glad som børnene i skolegården, og han er stolt over, at eleverne har "båret" den gode historie så godt hjem. Beløbet svarer til, at de 300 elever, der var med i emneugen, hver har samlet 250 kroner ind.

Søn af Flemming Thor Søren Vilstrup har været fodboldtræner for Thomas Thor. Den unge mand er søn af Flemming Thor Madsen, som var sportsredaktør på Næstved Tidende og spillede over 100 kampe på divisionsholdet B1901.

Sønnen har stadig nære relationer til Næstved, og er kendt for sit entusiastiske arbejde med fodboldskolen i Uganda. Brian Laudrup og tidligere landstræner Morten Olsen er blandt ambassadørerne, og formålet er at gøre en forskel for de fattige børn, og skabe rollemodeller og en fremtid med fodbold for de bedste elever.

En stor forandring Børnene i Vor Frue Skole er direkte årsag til, at de 19 fodbolddrenge kan vende tilbage til skolen to måneder før planlagt. Så konkret kan hjælpen fra en emneuge 7.000 kilometer nord for Uganda gøres op på en ellers helt almindelig gråvejrsdag.

Coronaen sendte alle børn i Uganda hjem fra skole i foråret, og i Afrika er frihed hjemme hos familien ikke altid til det gode. Børn bliver sat i arbejde, når de er hjemme, så det er en utrolig glad Thomas Thor, der kan konstatere, at børnene i Vor Frue Skole har rekorden i Danmark som den skole, der har gjort den største forskel for El Cambio Academy.

El Cambio er spansk og betyder forandring. Han glæder sig til at komme tilbage til Uganda og aflevere de mange fodboldstøvler, som også er samlet ind.