Se billedserie Målet med Jump4fun-holdet er at fysisk aktivitet og idræt, skal blive en sund og sjov del af hverdagen. Pressefoto

Børn og unge: Få gejsten til motion

Næstved - 15. september 2021 kl. 08:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Herlufsholm Gymnastik forening er på banen med et nyt skræddersyet koncept - Jump4fun - for børn og unge mellem 8 og 15 år.

Flere børn og unge er aktive i fritiden enten i en lokal idrætsforening eller i andre fritidstilbud.

Men der er også en gruppe, der ikke bevæger sig nok i fritiden. Det går ikke kun udover deres sundhed, men også deres selvværd og det sociale liv.

Der kan være mange grunde til hvorfor ikke de bevæger sig nok. Nogle har svært ved at finde den rigtige motionsform og for andre kan overvægt holde dem tilbage.

Få det sjovt med motionPå et Jump4hold handler det om at have det sjovt med andre børn og unge. Mærke glæden ved at bruge kroppen. Målet er, at fysisk aktivitet og idræt, skal blive en sund og sjov del af hverdagen.

HG Gymnastiks Jump4fun- hold er et foreningstilbud for børn og unge i alderen 8-15 år i sal 2 på Kildemarksskolen hver tirsdag. Pressefoto

- Børnene træner en gang om ugen til Jump4fund og holdet inddrager hele familien gennem sjove events på Facebook og der er fokus på kost, fortæller Morten Skaa­ning, formand i Herlufsholm Gymnastik forening.

Ved Jump4fun handler det om at genvinde lysten til at bevæge sig.

- Når lysten og glæden kommer, er der chancer for børnene fortsætter et liv i bevægelse. På sigt får de måske endda mod på at kaste sig ud i boldspil eller svømning i en forening, fortsætter han.

DGI står bag projektet Det er DGI, der har opfordret HG Gymnastik til at starte Jump4fun, og det går godt i tråd med foreningens mål om, at der skal være et tilbud for alle.

Foreningen har i forvejen oprettet et hold i sidste sæson, som hedder HG Mix, der henvender sig til børn, der er ekstra følsomme eller har særlige behov.

- Det er en fornøjelse at se, hvordan tidligere stille­siddende og overvægtige børn gennem leg og bevægelse får større selvværd, bedre fysik og frem for alt glæden og overskud til at klare hverdagens små og store udfordringer. Derfor er det alle tiders at vi har fået muligheden for at starte Jump4fun. tilføjer Bjarne Andersen, næstformand i Herlufsholm Gymnastik.

To ildsjæle er instruktører Jump4fun holder til i sal 2 på Kildemarksskolen hver tirsdag kl. 16.30-18. Melissa Berg og Lene Marie Frisch er to ildsjæle og instruktører, der sørger for at give deltagerne en god oplevelse med gymnastik og forskellige former for bevægelse. Man møder bare op og der er mulighed for en prøvetræning.