Se billedserie Vanessa fra 3. c på Ellebækskolen afd. Kildemark er blandt mange elever, som er glade for det nye legetøj. Anlægget kan også bruges til matematik, hvor hurtig hovedregning er en fordel. Spillet er avanceret, simpelt og sjovt. Foto: Jan Jensen

Børn løber og lærer - helt fri for computerskærm

Næstved - 25. august 2021 kl. 06:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Lærer Chris Laustrup har magten. Han trykker på knappen og sætter spillet i gang, og nu begynder en vild jagt efter farverne. De seks elever, der for mindre end et halvt sekund siden, stod helt stille ved siden af hver deres søjle, er nu sluppet fri i det nye spil - ikke på telefonen eller en pc-skærm, men i en virkelig spillearena.

Hver elev har en farve, og det handler det om at finde sin farve som konstant skifter plads. Den skal berøres på det lysende glas i toppen af søjlen - inden det fader ud og slukker helt.

Lærer Chris Laustrup er ikke i tvivl. Det nye hollandske udendørsspil er et hit. Det skaber fællesskab, fordi alle kan være med på lige fod trods forskelligheder. Foto: Jan Jensen

Sjovt fordi man skal løbe Kammeraterne i baggrunden råber og peger. Hvis man ikke når at trykke, mens farven lyser, ryger man ud. Snart er der kun to børn tilbage. Den sidste tilbage på banen er Silva, som kan løfte armene over hovedet, mens spillet hylder vinderen gennem højtalerne.

- Det er sjovt, fordi man skal løbe og får motion. Og så kan man lave konkurrence med hinanden, siger Silva fra 3. c på Ellebækskolen.

Der heppes på vennerne, og så snart det er slut er nye klar til at træde ind i den virkelige gamingcirkel. Fra venstre ses Georg, Enes, Eli, Silva, Kenan, Nikoline, Jouli, Amalia, Freija, Elias, Hawler og Mandie. Alle fra 3. c. Foto: Jan Jensen

Udendørs gaming De glade klassekammerater fra afdeling Kildemark demonstrerer med stor fornøjelse, hvordan den nye interaktive legeplads fungerer. Det er det hollandske firma Yalp, der står bag den nye måde at lege og lære på. Det er et positivt bud på gaming udendørs, og det rammer plet med placeringen i en grøn oase mellem de røde bygninger, hvorfra børnene kan kigge ned på den cirkelrunde legeplads.

Silja er super hurtig på banen, og hun har allerede løbet sig til ni sejre i den korte tid den har været på skolen. Foto: Jan Jensen

- Vi tog det i brug i sidste uge, så vi skal lige lære det at kende. Det er virkelig sjovt, og børnene er også helt vilde med at prøve det, siger lærer Chris Laustrup, der har haft tæt kontakt med firmaet, der har etableret legepladsen.

Den nye runde gamingplads er etableret på bagsiden af Kildemarkskolen. Området blev taget i brug, da eleverne skulle spredes på grund af coronaen. Nu er det blevet en hyggelig oase med masser af smil og jubelråb. Foto: Jan Jensen

Vilde voksne lærere Han forklarer, at spillet evner at inkorporere bevægelse og læring: I første omgang er det farvestafetten, vi bruger for at lære det at kende. Men vi har også abc-spil og aktiviteter med matematik. Og der kan tilkøbes flere andre spil, siger Chris Laustrup.

Han og andre lærere har også haft fornøjelse af at prøve banen, og det står klart, at voksne bliver ligeså begejstrede og vilde, når de skal prøve.

Let af forstå for alle børn - Legepladsen er god for børn, der har svært ved sproget. Vi ser børn fra vores modtagerklasser, som med det samme forstår, hvad spillene drejer sig om. Det er simpelt og sjovt, og med til at skabe et sammenhold blandt børnene, som både kan deltage individuelt og som hold, fortæller Chris Laustrup.

Frisk pust efter coronaen Han kom til Kildemarkskolen for tre år siden, og har fulgt børnene i 3. c gennem en svær coronatid. Klassen har stort set ikke oplevet andet end afstandskrav, lukkede legestativer og hjemmeundervisning.

Først nu efter endt sommerferie lysner det:

- Vi havde et trist område her bag bygningerne, men med coronaen blev klasserne spredt ud, og så manglede der noget her. Først fik vi borde, bænke og solsejl. Og nu legepladsen. Det er blevet en hyggelig oase, konstaterer Chris Laustrup.

Ny leg og nye tider Han krydser fingre for, at smittespredningen forbliver under kontrol, så lærere og elever kan få et normalt skole år.

Nu med ekstra muligheder for at bryde de lange sammenhængende timer med lidt frisk luft og leg.

Yalp Memo bliver mest kaldt for: Den Nye Legeplads. Den er et hit, og skal bookes via Aula. Ellebækskolen har selv betalt for legepladserne.

Nikoline er hurtigt fremme ved søjlen med det rigtige resultat på matematikudfordringen.