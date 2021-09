Dybsø Naturskole kan fremover tilbyde de store elever at se nærmere på alger og dafnier, i fem nye mikroskoper til naturundervisningen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Børn kommer helt tæt på natur og klimaforandringer

Næstved - 24. september 2021 kl. 13:44 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Dybsø Naturskole kan fremover udvide undervisningen af elever fra 7. til 9. klasse, når skolen anskaffer mikroskoper, så skoleklasserne kan se nærmere på de helt små detaljer i naturen.

Dybsø Naturskole har netop fået et tilskud fra Friluftsrådet til at købe 5 mikroskoper til undervisningen.

- Det kommer til at give de store elever et helt andet indblik i sammenhængene i naturen, og hvad der sker hvis for eksempel temperaturen stiger, fortæller leder at Dybsø Naturskole Lars Walsted Christoffersen.

Eleverne vil blandt andet komme helt tæt på strukturen i et blad og kunne se de celler der optager CO2 fra luften. Dermed kan de regne på, hvor meget et konkret træ betyder i CO2-regnskabet.

Skoleelverne kan også bruge mikroskoper til at kigge på dyre- og planteplankton fra Dybsø Fjord, og studere hvad der sker, når temperaturen i vandet stiger.

- Vi håber at de store børn vil forfølge deres nysgerrighed og se den nye verden der åbner sig når man kommer helt tæt på, siger Lars Walsted Christoffersen.

I sidste ende håber han, at adgangen til mikroskoperne vil inspirere nogen forskerspirer blandt eleverne.

Støtte til naturprojekter Friluftsrådet har støttet lokale initiativer, der gør det nemt for lærere og pædagoger at rykke aktiviteter og undervisning ud i det fri. Det har været et krav til projekterne, at de udføres i samarbejde med andre lokale aktører, f.eks. en friluftsforening.

- Det har været spændende at se de mange forskellige typer samarbejder, der er i projekterne. Vores håb er, at børnene bliver præsenteret for det lokale foreningsliv, og måske får lyst til at dyrke friluftsliv i fritiden,« siger Winni Grosbøll, der er direktør Friluftsrådet.

Samlet har Friluftsrådet i denne runde givet i alt 4,3 mio, kroner i tilskud til 92 projekter over hele landet, som skal forbedre børns muligheder for udeliv i skoler og dagtilbud. Heriblandt har 13 projekter i Region Sjælland fået tilskud på i alt 534.900 kroner

Skolehaver En andet projekt i Næstved Kommune, som har fået tilskud er Næstved Fri Skole, der modtager 29.200 kroner til undervisning om natur og biodiversitet. Pengene skal bruges til planter og frø, levesteder for dyr og udstyr til at undersøge naturen i skolens have i Rislev.

