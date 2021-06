Se billedserie Skitse, der viser hvordan Børnenes Gavlmaleri kommer til at se ud, når det er hængt op på hjørnet af Kvægtorvet og Grønnegade. Foto: Børnenes Kulturhus

Børn får deres egne gavle i Grønnegade

Næstved - 24. juni 2021 kl. 13:17 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

På Holmegaardskolen i Toksværd er seks børn fra 5, klasse ved at lægge sidste hånd på to glade ansigter, som er en del af det store gavlmaleri, som efter sommerferien skal op og hænge på tre stykker gavl på bagsiden af Kvicklys vareindlevering på hjørnet af Kvægtorvet og Grønnegade.

- Det bliver fedt at se, når man kommer forbi muren. Så kan man sige: Se, det har jeg lavet, siger Liva Bech Pedersen, mens hun koncentrerer sig om at rulle blå maling på pladen med det store ansigt.



Liva Bech Pedersern fra Holmegaardskolen i Toksværd var med til at male de sidste dele til Børnenes Gavlmaleri. Foto: Rikke Bondesen

Venskab og fællesskab Temaet for Børnenes Gavlmaleri er venskab og fællesskab. Billedkunster Maria Lau Krogh og arkitekt Hasse Sandell, som har styret projektet startede med at snakke med børnene om venskab og fællesskab så har hvert enkelt barn tegnet et ansigt, som de synes viser venskab og fællesskab.

- Når 250 børn skal lave et fælles udtryk skal de selvfølgelig guides. Men det er børnene egne streger der kommer op på gavlen. Vi har hjulpet med at projektere tegningerne op i stort format, og for de allermindste har vi skåret skabeloner efter tegningerne og så har de selv malet ovenpå, fortæller Maria Lau Krogh.

Når børnene fra Holmgaardskolen i Toksværd har malet de sidste større plader, skal alle brikkerne samles til de store gavlmalerier på samlet 5 x 12 meter, og så skal malerierne overfladebehandles, så de kan tåle vind og vejr gennem mange år.



Billedkunstner Maria Lau Krogh, 5. klasses elev David Brinksby og arkitekt Hasse Sandell i billedkunstlokalet på Holmegaardskolen i Toksværd. Foto: Rikke Bondesen

Stort projekt Katrine Gjesing fra Børnenes Kulturhus Næstved, har været tovholder på projektet, som begyndte allerede sidste efterår, og nu er afsluttet for børnenes vedkommende. Hun og den billedkunstner Maria Lau Krogh har holdt maleworkshops for 2-6 årige fra Busters Verden, Næstved Nord og Stjernehøjen i Mogenstrup. De har malet med 6-9 årige i SFO på Susåskolen i Herlufmagle og endelig har 10-12 årige fra Holmegaardskolen i Fensmark og Toksværd også udfoldet deres kunstneriske ideer.

Formålet med Børnenes Gavlmaleri er at give de yngste borgere i Næstved Kommune mulighed for at præge kunsten i det offentlige rum. Det er også vigtigt Børnenes Gavlmaleri giver børnene en følelse af, at de har lavet noget værdifuldt og særligt, som de kan være stolte over. De skal være en del at Næstved Kunstbys fortælling om byens kulturelle identitet.

- Børnene skal kunne finde deres eget bidrag i det færdige kunstværk, men de skal også have følelsen af at det er noget de har lavet sammen, i fællesskab, fortæller Katrine Gjesing. Børnenes Gavlmaleri bliver hængt op i begyndelsen af september, og Katrine Gjesing forventer at der er fernisering sammen med alle børnene den 16. september.

