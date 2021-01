Bøller i Birkehegnet brugte baseballbat: Sigtet for overfald

Ifølge sigtelsen overfaldt de to sigtede - to danske mænd på 28 og 35 år - tirsdag aften en 26-årig mand med et baseballbat af aluminium. Overfaldet fandt sted i fuld offentlighed på en parkeringsplads i Birkehegnet. De to mænd er sigtet for at have gennembanket den 26-årige, og da han ville flygte over til sin mors lejlighed, blev han overfaldet endnu engang - og kaldt stikkersvin. Derfor blev de også sigtet for vidnetrusler.