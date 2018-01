Bøf, bog og bif i Glasslottet

Torsdag den 22. februar kl. 17.45-ca. 22.00 inviteres der til en kulturel aften, hvor vi starter med spisning i Café Rejseladen for derefter at høre om bogen, Glasslottet, før man ser filmen af samme navn i Glumsø Bio.

Kl. 17.45-19.00 - Café Rejseladen. Menu: Gammeldags oksesteg med sovs, kartofler og surt. Ekstra: »Glass« (is) jordbær, chokolade eller nougat (kan købes for 20 kr.)

Deres far var karismatisk og inspirerende, når han var ædru. Og deres mor var kunstner, som hellere ville male end tage sig af sine fire børn. Familien var på evig flugt fra gæld og FBI og på konstant jagt efter et bedre liv. Derfor lærte børnene, at de altid hurtigt skulle kunne omstille sig, og at de kun havde hinanden at stole på.