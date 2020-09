Artiklen: Bødestraf til 26-årig for at bakke ældre kvinde ned på parkeringsplads

Af forskellige årsager kom sagen først for nylig for Retten i Næstved, og her erkendte den nu 26-årige kvinde de faktiske omstændigheder. Men hun nægtede sig skyldig i overtrædelse af straffelovens paragraf om uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, idet hun mente, at hun havde orienteret sig godt nok.